İskeçe müftüsü Ahmet Mete kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ahmet Mete neden öldü, hastalığı neydi? soruları gündemde yer alıyor. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete hayatını kaybetti. Müftülükten yapılan açıklamada, Mete'nin yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskeçe Aşağı Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
AHMET METE NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömrünü Batı Trakya Azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaptığı hizmetler her zaman hayırla anılacak. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
İSKEÇE SEÇİLMİŞ MÜFTÜSÜ AHMET METE KİMDİR?
Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde doğdu. İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.
Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.