İskeçe müftüsü Ahmet Mete kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ahmet Mete neden öldü, hastalığı neydi?

AHMET METE NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ömrünü Batı Trakya Azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaptığı hizmetler her zaman hayırla anılacak. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.