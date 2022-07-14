Kabine Toplantısı'nda açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili "Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Toplam 9 güne çıkarılan bayram tatilinde bir çok kamu kurum ve kuruluşu geçici olarak hizmet dışı kaldı. Sağlık ocakları da bayram boyunca kapalıydı. Peki Sağlık ocakları ne zaman açılacak? 14 Temmuz BUGÜN sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?