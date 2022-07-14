Kabine Toplantısı'nda açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili "Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Toplam 9 güne çıkarılan bayram tatilinde bir çok kamu kurum ve kuruluşu geçici olarak hizmet dışı kaldı. Sağlık ocakları da bayram boyunca kapalıydı. Peki Sağlık ocakları ne zaman açılacak? 14 Temmuz BUGÜN sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.
Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde kutlandı. Bayram tatili 9 güne çıkartıldı. Bu nedenle hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları, 9-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un da resmi olması nedeniyle 18 Temmuz Pazartesi hizmet vermeye başlayacak.
Öte yandan bu süre zarfında hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Kurban Bayramı süresince kapalı olan eczaneler, 13-14 Temmuz'da açık olacak.