Son dakika haberine göre Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker öldürüldü. Çanakkale'de Gelibolu ilçesinin Karainebeyli Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde saldırıya uğrayan Arıkan ve Eker kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak olay yerindeh hayatını kaybetti. Feci olay ile ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruştırma başlatıldı. Peki Nazmi Arıkan kimdir, neden öldü? Nazmi Arıkan nereli, kaç yaşındaydı? Mesleği ne, ne iş yapıyordu? Eşi ve çocuğu var mı?
NAZMİ ARIKAN NEDEN ÖLDÜ?
Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, Gelibolu'daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın dershaneler konusunda uzun süredir tehdit aldığı iddia edildi.
'YARDIMSEVERDİ, ÇOK SEVİLİYORDU'
Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy Muhtarı Ali Yıldırım yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.
Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, "Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış.
Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar" dedi.
YAKALANDI
Yapılan araştırmada olayın faailinin kimliği belirlendi. Şüpheli U.K'nın olay mahaline olaydan bir kaç saat önce otobüs ile geldiği, Nazmi Arıkan ile geçmişten alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu, cinayet ardındanda taksi ve otobüs kullanarak başka bir ile kaçtığı belirlendi. Adresi tespit edilen şüpheli Çanakkale Başsavcılığı'nın talimatı ile kıskıvrak yakalandı.
Şüpheli, adrsinde yapılacak arama ardından Gelibolu ilçesine getirilecek.
NAZMİ ARIKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Nazmi Arıkan, 16 Mart 1953 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Sırasıyla Salur Köyü İlkokulu, Sorgun Ortaokulu, Tokat Öğretmen Okulu'nu okudu ve sınıf öğretmeni oldu. Ardından Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirerek "fizik öğretmenliği" diplomasını aldı.