Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.07.2022 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2022 09:31
    ABONE OL

    Nazmi Arıkan kimdir, neden öldü? Nazmi Arıkan nereli, kaç yaşındaydı? Mesleği ne, ne iş yapıyordu? Eşi ve çocuğu var mı?

    Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nun kurucusu Nazmi Arıkan korkunç bir cinayete kurban gitti. Çanakkale Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli Köyü’nde çiftlik evinde yaşayan Arıkan'ın evine gece saatlerinde saldırı düzenlendi ve şoförüyle birlikte öldürüldü. Peki Nazmi Arıkan kimdir, neden öldü? Nazmi Arıkan nereli, kaç yaşındaydı? Mesleği ne, ne iş yapıyordu? Eşi ve çocuğu var mı? İşte detaylar...

    Nazmi Arıkan kimdir, neden öldü?

    Son dakika haberine göre Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker öldürüldü. Çanakkale'de Gelibolu ilçesinin Karainebeyli Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde saldırıya uğrayan Arıkan ve Eker kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak olay yerindeh hayatını kaybetti. Feci olay ile ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruştırma başlatıldı. Peki Nazmi Arıkan kimdir, neden öldü? Nazmi Arıkan nereli, kaç yaşındaydı? Mesleği ne, ne iş yapıyordu? Eşi ve çocuğu var mı?

    NAZMİ ARIKAN NEDEN ÖLDÜ?

    Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, Gelibolu'daki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Arıkan'ın dershaneler konusunda uzun süredir tehdit aldığı iddia edildi.

    'YARDIMSEVERDİ, ÇOK SEVİLİYORDU'

    Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy Muhtarı Ali Yıldırım yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

    Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, "Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış.

    Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar" dedi.

    YAKALANDI

    Yapılan araştırmada olayın faailinin kimliği belirlendi. Şüpheli U.K'nın olay mahaline olaydan bir kaç saat önce otobüs ile geldiği, Nazmi Arıkan ile geçmişten alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu, cinayet ardındanda taksi ve otobüs kullanarak başka bir ile kaçtığı belirlendi. Adresi tespit edilen şüpheli Çanakkale Başsavcılığı'nın talimatı ile kıskıvrak yakalandı.

    Şüpheli, adrsinde yapılacak arama ardından Gelibolu ilçesine getirilecek.

    NAZMİ ARIKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Nazmi Arıkan, 16 Mart 1953 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Sırasıyla Salur Köyü İlkokulu, Sorgun Ortaokulu, Tokat Öğretmen Okulu'nu okudu ve sınıf öğretmeni oldu. Ardından Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirerek "fizik öğretmenliği" diplomasını aldı.

        Bolu Erkek Öğretmen Okulunda bir yıl öğretmenlik yaptı. Bir dönem öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Zorunlu olarak dershaneciliğe başladı.

        "En başarısız olduğum alan İngilizceyi öğrenmemek. Eğitimimi kişisel gelişim için yapıyorum" diyen Arıkan, MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

        Daha sonra 5 yıl bir fabrikanın genel müdürlüğünü yaptı. MEF dershanelerindeki 23 yıl öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra 1997 yılında, 1965 yılında kurulan Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı. Ülke genelinde eğitime ilişkin 1500 den fazla konferans verdi.

        1973'ten bu yana eğitimin içinde olan ve 48 yılı dershanecilikle geçen Arıkan'ın Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nda görev yapan Kurtuluş ve Kazım adlarında iki çocuğu var.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşçiye en az 5.500 TL
        Haberler Haberler Nazmi Arıkan kimdir, neden öldü? Nazmi Arıkan nereli, kaç yaşındaydı? Mesleği ne, ne iş yapıyordu? Eşi ve çocuğu var mı?
            SON DAKİKA