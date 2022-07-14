Nazmi Arıkan kimdir, neden öldü? Nazmi Arıkan nereli, kaç yaşındaydı? Mesleği ne, ne iş yapıyordu? Eşi ve çocuğu var mı?

Bolu Erkek Öğretmen Okulunda bir yıl öğretmenlik yaptı. Bir dönem öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Zorunlu olarak dershaneciliğe başladı.

"En başarısız olduğum alan İngilizceyi öğrenmemek. Eğitimimi kişisel gelişim için yapıyorum" diyen Arıkan, MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra 5 yıl bir fabrikanın genel müdürlüğünü yaptı. MEF dershanelerindeki 23 yıl öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra 1997 yılında, 1965 yılında kurulan Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı. Ülke genelinde eğitime ilişkin 1500 den fazla konferans verdi.

1973'ten bu yana eğitimin içinde olan ve 48 yılı dershanecilikle geçen Arıkan'ın Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nda görev yapan Kurtuluş ve Kazım adlarında iki çocuğu var.