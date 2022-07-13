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    • Haberler
    • 13.07.2022 23:43
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    • 13.07.2022 23:48
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    Dede korkut boy boyladı soy soyladı ne demek? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 13 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi.

    takvim.com.tr
    Dedem korkut boy boyladı soy soyladı ne demek? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

    Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru oldukça merak edildi.

    Dede Korkut Hikayeleri'nde geçen Dedem Korkut boy boyladı soy soyladı ifadesinde Dede Korkut'un özetle hangisini yaptığı söylenmiş olur?

    A- OĞUZ BOYLARININ ADLARINI SAYDIĞI

    B- ÖZLÜ GÜZEL SÖZLER SÖYLEDİĞİ

    C- YOLA DÜŞÜP UZAKLARA GİTTİĞİ

    D- ÇOCUKLARI ÖĞÜTLEYİP ONLARA AD VERDİĞİ

    Doğu Cevap: B- ÖZLÜ GÜZEL SÖZLER SÖYLEDİĞİ

    Dede Korkut Kitabı terminolojisinde boy boylamak ile 'destan söylemek, hikâye anlatmak' ve soy soylamak ile 'manzume dizmek' anlaşılı

    Dede Korkut Boy Boyladı Soy Soyladı Ne Demek?

    Dede korkut'un boylardaki esas işlevi kopuz çalarak boy boylaması, soy soylamasıdır. boyların anlatılmasına boy boylamak, boylar içindeki manzum kısımlara soy, soyları kopuz eşliğinde belli bir melodiyle okumaya ise soy soylamak denir.
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