2022 BİLSEM sonucu erken mi açıklanacak? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları, bireysel değerlendirme aşamasına girenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları erken açıklanır mı? İşte merak edilenler...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.