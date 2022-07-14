2022 BİLSEM sonucu erken mi açıklanacak? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM KAZANMAK NE İŞE YARAR?



BİLSEM sınavı, sınıf öğretmenleri tarafından yapılır ve sınavda başarılı olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanırlar. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul derslerini doğrudan destekleyici bir eğitim modeline sahip değildir.