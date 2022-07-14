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    • Haberler
    • 14.07.2022 18:21
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    • 14.07.2022 18:21
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    2022 1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/1 TECİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

    2022/1 merkezi atama tercihleri için KPSS'ye giren adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.. Merkezi atama için 4 Nisan-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında kadro bildirimi yapan kurumlar, tercih alınacak sayıları da netleştirmiş oldu. Peki, 2022/1 merkezi atama ve KPSS yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/1 TECİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

    KPSS 2022/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KPSS-2022/1 tercih kılavuzu ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercihler alındı. İşte 2022 1 merkezi atama sonuçları tarihi ve konu hakkında detaylar...

    KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS 2022/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında açıklama yapılmadı. Adaylar tercihlerini, 30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında yaptılar. Tercih işlemleri, 07 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. 10 – 15 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/9 tercih sonuçları 20 Haziran 2022 tarihinde açıklandı. Bu bilgilere göre sonuçların cumaya kadar açıklanması bekleniyor.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

        Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir.

        Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
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