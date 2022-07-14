2022 1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/1 TECİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.