Fındık yükseliyor! Fındık fiyatları kaç TL oldu? Güncel 14 Temmuz fındık fiyatlarında son durum!

Fındık fiyatlarının yükselmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. 14 Temmuz fındık fiyatları ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
14 TEMMUZ FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
ŞEHİR - EN DÜŞÜK FARK - EN YÜKSEK FARK
TMO Fiyatı25.50 ₺27.00 ₺
AKÇAKOCA33.00 ₺0.0% 38.00 ₺0.0%
ALAPLI33.00 ₺0.0% 38.00 ₺0.0%
BARTIN33.70 ₺0.0% 38.00 ₺0.0%
ÇARŞAMBA32.50 ₺0.0% 38.50 ₺0.0%
DÜZCE36.00 ₺0.0% 43.50 ₺0.0%
FATSA37.75 ₺0.0% 39.75 ₺0.0%
GİRESUN37.00 ₺0.0% 44.30 ₺0.0%
KOCAELİ24.50 ₺0.0% 33.50 ₺0.0%