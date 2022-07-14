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    • Haberler
    • 14.07.2022 17:47
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    • 14.07.2022 17:47
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    Fındık yükseliyor! Fındık fiyatları kaç TL oldu? Güncel 14 Temmuz fındık fiyatlarında son durum!

    Fındık fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında fındık fiyatları ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 15 Temmuz fındık fiyatları ne kadar? 15 Temmuz fındık fiyatları arttı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları kaç TL oldu? Güncel 14 Temmuz fındık fiyatlarında son durum!

    Fındık fiyatlarının yükselmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. 14 Temmuz fındık fiyatları ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    14 TEMMUZ FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

    ŞEHİR - EN DÜŞÜK FARK - EN YÜKSEK FARK


    TMO Fiyatı25.50 ₺27.00 ₺
    AKÇAKOCA33.00 ₺0.0% 38.00 ₺0.0%
    ALAPLI33.00 ₺0.0% 38.00 ₺0.0%
    BARTIN33.70 ₺0.0% 38.00 ₺0.0%


    ÇARŞAMBA32.50 ₺0.0% 38.50 ₺0.0%
    DÜZCE36.00 ₺0.0% 43.50 ₺0.0%
    FATSA37.75 ₺0.0% 39.75 ₺0.0%
    GİRESUN37.00 ₺0.0% 44.30 ₺0.0%
    KOCAELİ24.50 ₺0.0% 33.50 ₺0.0%


        ORDU35.50 ₺0.0% 39.00 ₺0.0%
        SAKARYA37.00 ₺0.0% 37.80 ₺0.0%
        SAMSUN39.55 ₺0.0% 40.00 ₺0.0%
        TERME35.50 ₺0.0% 38.50 ₺0.0%


        TRABZON35.50 ₺0.0% 39.00 ₺0.0%
        ÜNYE35.50 ₺0.0% 39.00 ₺0.0%
        ZONGULDAK33.00 ₺0.0% 38.00 ₺0.0%

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