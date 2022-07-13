Temmuz ayı Kabine Toplantısı hangi tarihte, saat kaçta? İlk Kabine Toplantısı ne zaman? KYK faizlerinin silinmesi gündemde!

KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Gündemimizde bugün gençlerimize bir müjde ve detayları olacak.

Biliyorsunuz yaz dönemindeyiz ve bu dönemin başlangıcında geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkımızın gençlere müjdesi olmuştu. 18-25 yaş arası gençlere önemli bir müjdeydi. Yurtlarımız... Pandemide bunu gördük. Karantina uygulamasını başarılı şekilde uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm evlatların.

Bu yaz yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Bu kapsamda gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. 15 Temmuz- 1Eylül tarihleri itibarıyla gençlerimiz nereyi gezmek istiyorlarsa ücretsiz konaklamayı onlara sağlayacağız. Bu uygulamadan faydalanacaklar.