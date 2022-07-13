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    • Haberler
    • 14.07.2022 10:15
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    • 14.07.2022 10:15
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    PUBG Mobile 2.1 yeni güncelleme özellikleri neler? PUBG 2.1 güncelleme ne zaman, saat kaçta yüklenecek?

    PUBG Mobile için yeni güncelleme, oyunun meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman,saat kaçta gelecek? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler!

    PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman yapılacak?

    PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Çok oyunculu video oyuna güncelleme ile çeşitli özellikler gelecek. Bu kapsamda oyunu takip edenler PUBG Mobile 2.1 güncellemesi özellikleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman, saat kaçta yapılacak? PUBG Mobile 2.1 yeni güncelleme özellikleri neler? İşte merak edilenler!

    PUBG MOBILE 2.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

    PUBG Mobile'ın 2.1 güncellemesisinin 11 Temmuz Pazartesi saat 11.00'de yayınlanacağı duyuruldu. Ancak yeni güncellemenin App Store ve Google Play'e 13 Temmuz'da geleceği bildirildi.

    * Apple App Store: 13 Temmuz 01:00 (UTC +0)
    * Oyunun resmi web sitesinde APK: 13 Temmuz, 01:45 (UTC +0)
    * Google Play Store: 13 Temmuz 04:00 (UTC +0)

    GÜNCELLEME ÖDÜLÜ NEDİR?

    11-17 Temmuz (UTC+0) tarihleri arasında oyunu güncelleyenlere 3.000 BP, 100 AG ve Vahşi Coşku Başlığı(3g) ödülü verilecek.

    Önemli Güncellemeler

    1. Yeni Temalı Mod: Antik Gizem: Yükseliş başladı! İmparator Tapınağının sırlarını keşfet!
    2. BLACKPINK'in ilk global sanal konseri PUBG MOBILE'da! Yeni iş birliği şarkısının ilk yayınını kaçırma!
    3. Yenilenen Sohbet Özelliği: Sohbet özelliğini tek dokunuşla aç ve arkadaşlarınla gerçek zamanlı sohbetin tadını çıkar!

    Temalı Oyun Modu - Antik Gizem: Yükseliş

        1. Antik Gizemi Keşfet

        Hareketli kumlardan yapılmış Firavun Heykeli, yoğun bir kum fırtınasının içinde yeniden ortaya çıkıyor. Mumya Savaşçılar tarafından korunan bu gizemli harabenin her köşesinde tehlike kol geziyor, ancak buranın gizli hazinelerle dolu olduğuna da şüphe yok. Kum Fırtınası Bölgesinde hayatta kalıp büyük zenginliklerle kaçabilecek misin?
        Haritalar: Erangel, Miramar, Livik

        2. Anıt Gezisi

        Hareketli Kum Yolundan geçip İmparator Tapınağına gir ve sırtında Antik Gizemi taşıyan Kum Devinin savaş alanında dolaşmasını sağlamak için taş levhalara sırasıyla basıp uykudaki Antik Gizemi etkinleştir. Mini harita üzerinde rotayı dikkatle izleyerek dilediğin zaman Oyun Alanına geri atla. Antik Gizeme biner, Firavunun taş mühür levhalarını etkinleştirir ve onun imtihanında başarılı olursan ek ganimetler elde edersin!

        PUBG MOBILE'DA BLACKPINK KONSERİ

        BLACKPINK grubu PUBG MOBILE'da ilk global sanal konserini verecek.

        İlk Yayın Zamanı: 22/07 - 24/07
        Dönüş Zamanı: 29/07 - 31/07

        Sosyal

        Eğlence Parkı

        1. Orta mesafe atış poligonu, keskin nişancı atış poligonu vb. gibi daha fazla menzilli atış talimi seçeneği eklendi.
        2. Bir Set Deneme Sandığı eklendi. Eğlence Parkında nadir setleri denemek için görevleri tamamla.
        3. 2 adet güzel ve nadir Gökyüzü eklendi. Farklı Eğlence Parklarını ziyaret etmeye devam et, bakalım görebilecek misin?
        4. Daha rahatlatıcı bir deneyim sunabilmek adına Eğlence Parkının paket büyüklüğü iyileştirilerek daha fazla sıkıştırıldı!

        Sohbet Odası

        Arkadaşları sohbete hızlı bir şekilde davet edebilmek için Arkadaş Davet Et ve Davet Kartı özellikleri eklendi. Gerçek zamanlı sesli mesajlaşma özelliği ile arkadaşlarınla özgürce konuş!

        Sonuç İyileştirmeleri

        1. Artık farklı önemli anlar yaşandığında çeşitli madalyalar kazanılabilir. Sende bu nadir madalyalardan hangileri var?
        2. Bir maçtan kendisi ayrılan oyuncular hâlâ savaşmaya devam eden takım arkadaşlarını artık görebilecekler ve sonuç ekranında kendilerini yalnız hissetmeyecekler.
        3. Daha fazla içerik eklemek amacıyla sonuç ekranındaki unvanlar üzerinde tekrar çalışıldı. Oyuncular unvanların üzerine dokunduklarında unvan açıklamalarını görebilecekler.
        4. Sonuç ekranına Hareket butonları eklendi. Oyuncular bu butonları kullanarak sonuç ekranında dans edebilir ve takım arkadaşlarıyla kutlama yapabilirler.
        5. Eklenen Tümünü Beğen butonu ile takım arkadaşlarına tek dokunuşla hemen Beğeni gönderebilirsin. Takım arkadaşlarına bir Beğeni gönder!

        Önemli Anlar

        Önemli Anlara durum kaplamaları eklendi, böylece oyuncular kendi durumlarına daha kişisel dokunuşlar yapabilirler!

        C3S7

        Yeni Cycle 3 Sezon 7 başladı! Yeni Antik Gizem: Yükseliş görevlerini tamamla ve hatıra unvanlarının kilidini aç.
        1. Sezon Süresi: 19/07 saat 02:00 - 19/09 saat 23:59 (UTC+0).
        2. Sezon Ödülleri: C3S7 Gözlüğü, C3S7 Seti, C3S7 Paraşütü, C3S7 - QBU, C3S7 Maskesi, C3S7 Şapkası.
        3. Yeni Sezon Bonus Puan Kartları ve sınırlı süreli Puan Koruması Kartları. Hızla rütbe atlamak artık bir hayal değil!

        Royale Pass

        Royale Pass Month 13: Exo-Genesis

        Yeni Royale Pass Month başladı. RP'ye özel bir Eskort Uçak kaplamasını %90 indirimli al ve Süper Puan Görevi iadeleri elde et!
        Süre: 19/07 saat 02:00 - 18/08 saat 23:59 (UTC+0)

        Diğer İyileştirmeler

        1. Silvanus Zırh-X

        Silvanus Zırh-X'i (6 Yıldızlı) elde eden oyuncular artık maskeyi envanterlerinde ayrı olarak giyebilirler.

        2. Abonelikler

        Abonelik özelliği yenilendi ve bazı tek amaçlı kuponlar genel kupon olarak güncellendi. Her gün ilk Klasik Sandık için %75'e varan indirim elde et. İlk kez abone olma ödülü güncellendi.

        3. Temel Deneyim

        ● Hava yardımıyla gelen yeni keskin nişancı tüfeği AMR eklendi ve Hafif Makineliler ile taarruz tüfekleri tekrar dengelendi.
        ● Artık Metro Royale çok oyunculu modunda oynamak için 80 veya üzeri Liyakat gerekecek.
        ● Bireysel Eğitim Sahasına Ayak Sesi Eğitimi ile Silah Sesi Eğitimi eklendi ve kişiselleştirilebilir özel eğitim etkinleştirildi.
        ● Kontrol sekmesine "Buluta Kaydet" işlevi eklendi, böylece ayarlar farklı cihazlarda senkronize edilebilecek.
        ● İndirme deneyimini iyileştirmek amacıyla kaynakların indirildiği ve silindiği Kaynak İndirme Merkezi güncellenerek Kaynak Yönetim Merkezi hâline getirildi.
        ● Sonuç ekranındaki grafikler ve paylaşılan sonuç resmi iyileştirildi.
        ● Yanlışlıkla bir butona basma ihtimalini azaltmak amacıyla maç içi buton kontrolleri iyileştirildi.
        ● Livik'teki kaplıcaların yüzeyinde kurşun deliklerinin ortaya çıkması sorunu düzeltildi
        ● Livik'teki bazı duvar ve pencerelere tırmanırken yaşanan olağan dışı hareketler düzeltildi
        ● Metro Royale'deki çatışma alanının dışında yüzebilme sorunu düzeltildi
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        Haberler Haberler PUBG Mobile 2.1 yeni güncelleme özellikleri neler? PUBG 2.1 güncelleme ne zaman, saat kaçta yüklenecek?
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