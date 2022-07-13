Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Peki, Datça yangın son dakika: Datça yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Datça yangın söndü mü?
Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.