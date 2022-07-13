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    • 13.07.2022 15:04
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    Datça yangın son dakika: Datça yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Datça yangın söndü mü?

    Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Peki, Datça yangın son dakika: Datça yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Datça yangın söndü mü?

    takvim.com.tr
    Marmaris yangın son dakika: Marmaris yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Marmaris yangını için açıklamalar... .

    Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Peki, Datça yangın son dakika: Datça yangını neden çıktı, son durum ne? Muğla Datça yangın söndü mü?

    Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.

    İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

    Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

        Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

        DATÇA KAYMAKAMI'NDAN YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." açıklamasında bulundu. Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.
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