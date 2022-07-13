Sağlık ocakları bugün, yarın açık mı? 14,15 Temmuz bayramdan sonra sağlık ocakları açık mı?

13,14,15 TEMMUZ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi makamlarca 9 gün sürecek bayram tatili olacağının açıklanması ile kamu sağlığı hizmeti veren hastane, eczane ve sağlık ocağı gibi kurumlar da tatil oldu. Bu yüzden hastaneler ve sağlık ocakları, diğer resmi kurumlar gibi bayramda çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak. Bayram boyunca da nöbetçi eczaneler açık olacak.