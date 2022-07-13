Son dakika İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 13 Temmuz İnstagram neden çöktü, sorun mu var? İnstagram akış yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformu İnstagram'da sorun yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre Hesaplarına giren bazı kullanıcılar akış yenilemedi uyarısı ile karşıyor. Peki İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 13 Temmuz İnstagram neden çöktü, sorun mu var? İşte İnstagram akış yenilenemedi sorunu hakkında detaylar...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
13 Temmuz 2022 Çarşamba saat 17:20 itibariyle İnstagram'da sorun yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram'da erişim problemi yaşıyor.
Türkiye'de hesaplarına giren binlerce kullanıcı, akış yenilemedi uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Bu noktada da ''Instagram çöktü mü?'' sorusu, gündeme geldi.
INSTAGRAM AKIŞ YENİLEMEDİ HATASI NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram ''akış yenilemedi'' hatasının ne zaman düzeleceği bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.