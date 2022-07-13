Son dakika İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 13 Temmuz İnstagram neden çöktü, sorun mu var? İnstagram akış yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformu İnstagram'da sorun yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre Hesaplarına giren bazı kullanıcılar akış yenilemedi uyarısı ile karşıyor. Peki İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 13 Temmuz İnstagram neden çöktü, sorun mu var? İşte İnstagram akış yenilenemedi sorunu hakkında detaylar...