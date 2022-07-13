BORSA İSTANBUL AÇIK MI? 13 Temmuz Çarşamba Borsa kapalı mı, çalışıyor mu? Son dakika 2022 Borsa İstanbul çalışma saatleri

2022 Borsa İstanbul çalışma saatleri ve bugün açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 'BORSA İSTANBUL AÇIK MI? 13 Temmuz Çarşamba Borsa kapalı mı, çalışıyor mu?' sorularının yanıtları araştırılıyor. Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyenler konuya ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte son dakika açıklama...