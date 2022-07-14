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    • Haberler
    • 14.07.2022 12:01
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    • 14.07.2022 12:01
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    14 Temmuz Perşembe bugün nereler açık, nereler kapalı? 14 -15 Temmuz banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı?

    9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erdi. Bilindiği üzere Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hastaneler, bankalar ve birçok kurum çalışmalarına ara vermişti. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14 Temmuz'da banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı? Sorusu merak edildi. İşte tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde!

    takvim.com.tr
    14 Temmuz Perşembe bugün nereler açık, nereler kapalı?

    Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte nereler açık nereler kapalı merak edildi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından banka, hastane, eczane, sağlık ocakları ve noter gibi kurumların açık olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Peki, 13 Temmuz Çarşamba bugün nereler açık, nereler kapalı? 13 - 14- 15 Temmuz banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı? İşte merak edilenler!

    HASTANELER VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler 13-14 Temmuz idari izin sayıldığı için bu günlerde açık olacak. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Cuma günü ise kapalı olacak.

    ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçti. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak ve 13-14 Temmuz'da açık olacak.

        BANKALAR NE ZAMAN AÇIK OLACAK?

        8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra tatile giren bankalar, 13-14 Temmuz tarihlerinde açık olacak.

        PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

        PTT, 8 Temmuz Cuma arefe günü öğleden sonra tatile girdi. Resmi tatil günlerinde kapalı olan PTT 13-14 Temmuz'da açık olacak.

        KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kargo şirketleri arefe günü öğleden sonra tatile girdi. Kargo hizmetleri 13-14 Temmuz'da devam edecek. 15 Temmuz resmi tatilinde ise kargolar kapalı olacak.

        NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Arefe günü öğleden sonra noterler de tatile girdi. Kurban Bayramı'nda kapalı olan noterler, 13-14 Temmuz'da açık olacak.
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        Haberler Haberler 14 Temmuz Perşembe bugün nereler açık, nereler kapalı? 14 -15 Temmuz banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı?
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