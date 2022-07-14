14 Temmuz Perşembe bugün nereler açık, nereler kapalı? 14 -15 Temmuz banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı?

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte nereler açık nereler kapalı merak edildi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından banka, hastane, eczane, sağlık ocakları ve noter gibi kurumların açık olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Peki, 13 Temmuz Çarşamba bugün nereler açık, nereler kapalı? 13 - 14- 15 Temmuz banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı? İşte merak edilenler!
HASTANELER VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler 13-14 Temmuz idari izin sayıldığı için bu günlerde açık olacak. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Cuma günü ise kapalı olacak.
ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçti. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak ve 13-14 Temmuz'da açık olacak.