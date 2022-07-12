Teşrik tekbirleri ne zaman biter? Teşrik Tekbiri kaç defa getirilir? Diyanet'ten son dakika açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanlığı teşrik tekbiri bitiş vakti ile ilgili bilgileri paylaştı. Peki, teşrik tekbiri ne zaman biter diyanet? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir? İşte merak edilenler...
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BİTER?
Teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğine dair detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;
Fakihler, arefe gününden önce ve bayramın dördüncü gününden sonra tekbir alınmayacağı ve cemaatle kılınan farz namazların arkasından tekbir alınması gerektiği hususunda ittifak etmiştir.