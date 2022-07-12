13 Temmuz Çarşamba günü, yarın bankalar açık mı? Özel bankalar ne zaman açılıyor?

Bankaların ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayramın son gününe gelinmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bankalar yarın açılacak mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
13 TEMMUZ ÇARŞAMBA, YARIN BANKALAR AÇIK MI?
Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün olup özel şirketlerde bu durum söz konusu değil. Bu nedenle Bankalar 13 ve 14 Temmuz'da açılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle yeniden kapalı olacak.
Bankaların çalışma saatleri genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.