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    • Haberler
    • 12.07.2022 17:20
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    • 12.07.2022 17:20
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    13 Temmuz Çarşamba günü, yarın bankalar açık mı? Özel bankalar ne zaman açılıyor?

    Kurban bayramının dördüncü gününe gelinmesiyle bankaların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Peki, yarın bankalar açılacak mı? Bankalar yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açılıyor mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    13 Temmuz Çarşamba günü, yarın bankalar açık mı? Özel bankalar ne zaman açılıyor?

    Bankaların ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayramın son gününe gelinmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bankalar yarın açılacak mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    13 TEMMUZ ÇARŞAMBA, YARIN BANKALAR AÇIK MI?

    Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün olup özel şirketlerde bu durum söz konusu değil. Bu nedenle Bankalar 13 ve 14 Temmuz'da açılacak. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle yeniden kapalı olacak.

    Bankaların çalışma saatleri genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.

        BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

        EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır.
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        Haberler Haberler 13 Temmuz Çarşamba günü, yarın bankalar açık mı? Özel bankalar ne zaman açılıyor?
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