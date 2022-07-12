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    • Haberler
    • 12.07.2022 07:02
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    • 12.07.2022 07:02
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    9-10-11-12 Temmuz eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu? Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?

    Kurban Bayramı'nda sağlık ocakları, poliklinikler, hastaneler ve eczanelerin açık olup olmadığı merak edilerek yoğun bir şekilde araşırılıyor. Kurban Bayramı aile hekimlerinin görevde olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. 9 Temmuz sağlık ocakları çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 9-10-11-12 Temmuz eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu? Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?

    takvim.com.tr
    8 Temmuz Arefe günü hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?

    Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Kurban Bayramı'nda sağlık ocaklarının, hastanelerin ve eczanelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki arefe ve bayramda sağlık ocakları çalışıyor mu? Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Kurban Bayramı'nda çalışacak mı? Bilindiği üzere kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak. İşte tüm detaylı bilgiler haberimizde!

    BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

    Eczaneler arefe günü öğlene kadar açık olacaklar. Arefe günü öğleden sonra ve bayram tatilinde ise nöbetçi eczaneler açık olacak.

    BAYARAMDA HASTANELER AÇIK MI?

    Bayramda resmi tatil olmasından dolayı hastaneler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil bölümü hasta kabulüne devam edecekler.

        BAYRAMDA ACİL AÇIK MI?

        Poliklinikler ve sağlık ocakları kapalı olsa da acil bölümü her zamanki gibi hizmet vermeye devam edecek. 7/24 saat acil servisler Kurban Bayramı'nda açık olacaklar.

        KURBAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞIYOR MU?

        Diğer kamu kuruluşları gibi Hastaneler ve sağlık ocakları da Kurban Bayramı kapsamında çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
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        Haberler Haberler 9-10-11-12 Temmuz eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu? Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?
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