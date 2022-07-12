9-10-11-12 Temmuz eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu? Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı?

Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Kurban Bayramı'nda sağlık ocaklarının, hastanelerin ve eczanelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki arefe ve bayramda sağlık ocakları çalışıyor mu? Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Kurban Bayramı'nda çalışacak mı? Bilindiği üzere kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak. İşte tüm detaylı bilgiler haberimizde!