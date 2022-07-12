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    • Haberler
    • 12.07.2022 07:02
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    • 12.07.2022 07:02
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    Bayram için evde pratik, kolay baklava tarifi! Evde baklava nasıl yapılır? Herkes parmaklarını ısıracak!

    Evde kolay baklava tarifi oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde baklava nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, evde kolay baklava nasıl yapılır? Kolay ev baklavası tarifi nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Herkes parmaklarını ısıracak! Evde baklava nasıl yapılır? Bayram için evde pratik, kolay baklava tarifi!

    Kolay ev baklavası tarifi bayrama sayılı saatler kala oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kolay ev baklavası nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Kolay ev baklavası nasıl yapılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KOLAY EV BKLAVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER


    3 yumurta
    1 su bardağı süt
    1 su bardağı sıvı yağ
    1 adet kabartma tozu
    1 yemek kaşığı sirke
    Yarım çay kaşığı tuz
    6 su bardağı un (klasik su bardakları ile tam 6 bardak aldı ancak biraz az biraz fazla kullanabilirsiniz, ölçülerinize göre değişebilir)


    İçi için;

    Kırılmış ceviz ya da fındık
    Açmak için;

    Mısır nişastası
    Şerbeti için;

    4 bardak şeker
    5 bardak su
    Birkaç damla limon suyu
    Üzeri için;

    300 g tereyağı ya da margarin

    EVDE KOLAY BAKLAVA NASIL YAPILIR?


    Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz. Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz. Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10'ar 10'ar üst üste koyun. 10'arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin. Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirin. Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin.

        Şerbetinin Yapılışı;

        4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dk kaynattıktan sonra şerbetin içerisine bir kaç damla limon damlatarak 1-2 dk daha kaynatın. Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz. oğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.

        BAKLAVANIN ÇITIR ÇITIR OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

        Baklavanın taş fırında 45 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. Taş fırında pişiremeyecekseniz de, evinizdeki fırını önceden 160 derece ısıtıp baklavayı fırında 40 veya 45 dakika kadar pişirmeniz lezzetli, çıtır çıtır bir baklava elde etmenize yardımcı olacaktır.

        BAKLAVANIN ŞERBETİ NASIL DÖKÜLÜR?
        Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür sorusunun cevabında baklavanın soğuk şerbetinin sıcak olması gerekir. Böylece kıtır kıtır bir baklava elde edebilirsiniz. Eğer sıcak baklavanın üzerine sıcak şerbet dökerseniz baklava gereğinden fazla yumuşak olur.

        BAKLAVA NEDEN SERT OLUR?
        Baklavanın daha lezzetli ve çıtır çıtır olması için baklavanın da şerbetin de hafif sıcak olması gerekir. Baklava sıcak, şerbet soğuk olursa baklava sertleşir.
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        Haberler Haberler Bayram için evde pratik, kolay baklava tarifi! Evde baklava nasıl yapılır? Herkes parmaklarını ısıracak!
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