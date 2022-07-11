BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Kurban Bayramı'nda PTT, Yurtiçi Kargo, Sürat, MNG, Aras Kargo açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Kurban Bayramı'nda PTT, Yurtiçi Kargo, Sürat, MNG, Aras Kargo açık mı? soruları gündemde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırlıyor. Kurban Bayramı'nda açık ve kapalı olan yerler merak ediliyor. Özellikle kargo bekleyenler ve ya şubeye kargosunu teslim etmek isteyenler konuya ilişkin bilgileri sorguluyor. İşte 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri...