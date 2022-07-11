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    • Haberler
    • 11.07.2022 09:24
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    • 11.07.2022 09:24
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    BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Kurban Bayramı'nda PTT, Yurtiçi Kargo, Sürat, MNG, Aras Kargo açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...

    Kurban Bayramı'nda bir çok iş yeri tatilde. Bu noktada kargoların bayramda çalışma saatleri merak konusu oldu. Kargosunu teslim etmek ve ya teslim almak isteyenler internet arama motorlarında BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Kurban Bayramı'nda PTT, Yurtiçi Kargo, Sürat, MNG, Aras Kargo açık mı? 11 Temmuz kargolar hizmet veriyor mu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte çalışma saatleri...

    BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Kurban Bayramı'nda PTT, Yurtiçi Kargo, Sürat, MNG, Aras Kargo açık mı? soruları gündemde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırlıyor. Kurban Bayramı'nda açık ve kapalı olan yerler merak ediliyor. Özellikle kargo bekleyenler ve ya şubeye kargosunu teslim etmek isteyenler konuya ilişkin bilgileri sorguluyor. İşte 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri...

    BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    Kurban Bayramı dolayısıyla kargolar 9-10-11 Temmuz'da çalışmayacak.

    KURBAN BAYRAMI'NDA PTT, YURTİÇİ, SÜRAT, MNG, ARAS KARGO AÇIK MI?

    Yurtiçi, Aras, Sürat ve MNG gibi kargo firmalarının çoğu ve PTT'de dahil olmak üzere hizmet veremeyecek. Kargo firmalarının bayram tatilinin ardından tekrar açılacağı ve dağıtıma çıkacağı belirtildi.

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

    Haftaiçi: 09.00- 18:00

    Cumartesi: 09.00- 16.00

    Pazar: Hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

    Haftaiçi: 08.30- 18:00

    Cumartesi: 08.30- 14.00

    Pazar: Hizmet vermemektedir.

        ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

        Haftaiçi: 08.30- 18:00

        Cumartesi: 08.30- 13.00

        Pazar: Hizmet vermemektedir.

        PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

        Haftaiçi: 08.30- 17:30

        Cumartesi: 08.30- 13.30 (Belirli şubeler)

        Pazar: Hizmet vermemektedir.
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