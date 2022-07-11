BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU? 13 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı? Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş Bankası, ING ne zaman açılıyor? soruları gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başladı. Bayram Salı günü biterken Cuma günü de 15 Temmuz resmi tatili bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilini birleştirdiklerini açıklamıştı. Çalışanlar böylelikle 9 günlük tatil yapmış olacak. Peki bankalar ne zaman açılacak? İşte yanıtı...