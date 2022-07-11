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    • Haberler
    • 11.07.2022 10:50
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    • 11.07.2022 11:02
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    BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU? 13 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı? Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş Bankası, ING...

    Kurban Bayramı dolayısıyla resmi tatil ilan edilen iş yerleri arasında bankalar da bulunuyor. Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş Bankası, ING ve diğer tüm bankalar toplamda 9 gün boyunca kapalı olacak. Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bu vesile ile banka çalışanları da 9 günlük izne çıktı. Bankalarda işi olanlar ise bankaların ne zaman açılacağını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU? 13 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı? Bankalar ne zaman açılacak? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş Bankası, ING çalışma saatleri 2022...

    BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU? 13 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı? Ziraat

    BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU? 13 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı? Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş Bankası, ING ne zaman açılıyor? soruları gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başladı. Bayram Salı günü biterken Cuma günü de 15 Temmuz resmi tatili bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilini birleştirdiklerini açıklamıştı. Çalışanlar böylelikle 9 günlük tatil yapmış olacak. Peki bankalar ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

    BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bankalar 9 gün boyunca kapalı olacak. Resmi tatil dolayısıyla hizmet veremeyecek olan bankaların 18 Temmuz Pazartesi açılacağı bildirildi.

    Öte yandan bankaların çalışma saatleri genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.
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