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    • Haberler
    • 12.07.2022 09:46
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    • 12.07.2022 09:46
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    Ünal Pala neden öldü, nereli, kaç yaşındaydı? Eşi Evrim Pala kimdir? Ünal Pala kimdir, ne iş yapar? Ankaralı ünlü iş insanı...

    Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde feci bir tekne kazası meydana geldi. 12 yaşındaki çocukları Mina ile tekne gezintisi yapan Ünal Pala ve eşi Evrim Pala kaza sonucu hayatlarını kaybetti. Ankaralı iş insanı ve eşinin ölümünün ardından bir çok soru gündeme geldi. Peki Ünal Pala kimdir, ne iş yapar? Ünal Pala neden öldü, nereli, kaç yaşındaydı? Eşi Evrim Pala kimdir?

    Ünal Pala kimdir, ne iş yapar?

    Ünal Pala kimdir, ne iş yapar? Ünal Pala neden öldü, nereli, kaç yaşındaydı? Eşi Evrim Pala kimdir? soruları araştırılıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde tekne kazası yaşandı. İçerisinde ünlü iş insanı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızlarının bulunduğu tekne kayaya çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu çift ve kızları yaralandı. Hastaneye kaldırılan aileden acı haber geldi. İşte detaylar...

    ÜNAL PALA VE EŞİ EVRİM PALA NEDEN ÖLDÜ?

    Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile çocukları Mina'nın olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü.

    Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

    Ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti!

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralan Mina ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede tedavisi süren Mina'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÜNAL PALA KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

        İş insanı olan Ünal Pala, 27 Aralık 1970'te Ankara'da doğdu. Pala, ünlü iş insanı ve holding yöneticisiydi.

        Yaklaşık olarak 18 yıldır inşaat ve akaryakıt istasyonu işletmecilği alanlarında faaliyet gösteren holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ünal Pala aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktaydı.
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        Haberler Haberler Ünal Pala neden öldü, nereli, kaç yaşındaydı? Eşi Evrim Pala kimdir? Ünal Pala kimdir, ne iş yapar? Ankaralı ünlü iş insanı...
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