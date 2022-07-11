Başvuru rekoru kırdı! Devlet bankası eliyle 100 bin TL ve 350 bin TL sıfır faizli kredi müjdesi! Son tarih ise...

Halkbank kadın girişimcilere özel cazip kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadınların çalışma hayatına kesintisiz ve kuvvetli bir şekilde devam etmelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan Halkbank, faizsiz kredi seçenekleriyle ilgi çekiyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş ve faaliyetlerini genişletmek isteyen kadın girişimciler bağlamında özel oranlarla Halkbank kredi desteği veriyor. Kadınlara girişimcilerin yararlanabildiği değişik tür kredi seçenekleriyle işletmeleri amacıyla gereksinim duyacakları çoğu alanda kredi verilmesi hedefleniyor.
İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş ve faaliyetlerini genişletmek isteyen kadın girişimciler bağlamında özel oranlarla Halkbank kredi desteği veriyor. Kadınlara girişimcilerin yararlanabildiği değişik tür kredi seçenekleriyle işletmeleri amacıyla gereksinim duyacakları çoğu alanda kredi verilmesi hedefleniyor.
Halkbank 6 Ay Ana Para Ödemesiz Kadın Girişimci Kredisi
''Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları'' sloganıyla Halkbank'ın bayan girişimcilere özel finansman seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Kamu bankası vasıtasıyla bayan girişimciler amacıyla verilebilecek kredi kapsamında 100.000 TL'ye kadar azami kredi limiti işini kurmuş bayan girişimcilere verilebilecek.
Yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen bayan girişimciler ise 100.000 TL'ye kadar olan finansman gereksinimleri amacıyla kredi talep edebilecekler. Kendi işini kurmuş ya da yeni iş kuran bayan girişimcilerin söz hususu krediden avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak.