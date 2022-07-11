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    • Ekonomi
    • 12.07.2022 09:18
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    • 12.07.2022 09:18
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    Başvuru rekoru kırdı! Devlet bankası eliyle 100 bin TL ve 350 bin TL sıfır faizli kredi müjdesi! Son tarih ise...

    6 aya varan anapara geri ödemesiz seçeneklere sahip krediler, işletmeleri amacıyla finansman desteği arayan bayanların yardımına koşuyor. Kadınların ekonomiye daha çok katkı sağlamaları amacıyla başlatılan kredi paketleri kapsamında ayrıcalıklı oranlar yer almaya devam ediyor. Peki, Halkbank bayan girişimcilere özel krediler neler? İşte Halkbank faizsiz girişimci krediler…

    takvim.com.tr
    Devlet bankası eliyle 100 bin TL ve 350 bin TL sıfır faizli kredi müjdesi!

    Halkbank kadın girişimcilere özel cazip kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadınların çalışma hayatına kesintisiz ve kuvvetli bir şekilde devam etmelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan Halkbank, faizsiz kredi seçenekleriyle ilgi çekiyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş ve faaliyetlerini genişletmek isteyen kadın girişimciler bağlamında özel oranlarla Halkbank kredi desteği veriyor. Kadınlara girişimcilerin yararlanabildiği değişik tür kredi seçenekleriyle işletmeleri amacıyla gereksinim duyacakları çoğu alanda kredi verilmesi hedefleniyor.

    İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş ve faaliyetlerini genişletmek isteyen kadın girişimciler bağlamında özel oranlarla Halkbank kredi desteği veriyor. Kadınlara girişimcilerin yararlanabildiği değişik tür kredi seçenekleriyle işletmeleri amacıyla gereksinim duyacakları çoğu alanda kredi verilmesi hedefleniyor.

    Halkbank 6 Ay Ana Para Ödemesiz Kadın Girişimci Kredisi

    ''Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları'' sloganıyla Halkbank'ın bayan girişimcilere özel finansman seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Kamu bankası vasıtasıyla bayan girişimciler amacıyla verilebilecek kredi kapsamında 100.000 TL'ye kadar azami kredi limiti işini kurmuş bayan girişimcilere verilebilecek.

    Yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen bayan girişimciler ise 100.000 TL'ye kadar olan finansman gereksinimleri amacıyla kredi talep edebilecekler. Kendi işini kurmuş ya da yeni iş kuran bayan girişimcilerin söz hususu krediden avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak.

        Kredi vadesi içinde 6 aya varan anapara ödemesiz dönem fırsatı ile Halkbank finansmanı kullanan kadın girişimcilerin geri ödemelerini ertelemeleri ve rahat bir ödeme planı ile taksitlendirme imkanından da yararlanmaları sağlanıyor. Kullandırılacak kredi kapsamında azami vade vakti ise 36 ay olarak belirlenmiştir. Ödemesiz dönem faizleri ise uygun oranlarla 3'er ayda bir tahsil edilmektedir. Mevcut kredi limitleri dışında kadın girişimcilere asgari 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL Ticari Kredi Kartı limiti de tanımlanmaktadır.

        Kadın Girişimcilere Faizsiz Esnaf Kredisi

        KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayarak girişimcilik hayallerini yapmak isteyen bayanlar amacıyla faizsiz kredi desteği Halkbank doğrultusundan sunulacak. Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli Esnaf Kredisi kapsamında 30 yaşını doldurmamış girişimciler amacıyla azami 100.000 TL kredi kullandırılması hedeflenmektedir. En az 1 senelik ustalık belgesine sahip ve alakalı meslek kolunda 1 sene içerisinde işletme kuran girişimciler amacıyla azami kredi limiti 350 bin TL olarak belirlenmiştir.

        Sıfır faiz ile kadın girişimcileri destekleyen Halkbank, makul geri ödeme seçenekleri ile bayanların üretim hayatına katılımlarını destekleyen Halkbank, kadın girişimcilere özel kredi seçeneklerinin dışında çoğu değişik meslek grubu ve sektör amacıyla makul faizlerle girişimci ve esnaf kredileri de sunmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen bütün kadın girişimcilerin alakalı kredilerden yararlanması hedeflenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Başvuru rekoru kırdı! Devlet bankası eliyle 100 bin TL ve 350 bin TL sıfır faizli kredi müjdesi! Son tarih ise...
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