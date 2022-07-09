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    • Haberler
    • 09.07.2022 09:55
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    • 09.07.2022 09:55
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    Kurban kesene ne denir? Kurban kesene Allah kabul etsin denir mi? Kurban kesene kurban eti verilir mi?

    Kurban kesene ne denir? Kurban kesene Allah kabul etsin denir mi? Kurban Bayramı idrak edilirken merak edilen konulardan birisi kimlerin kurban kesebileceği oldu. Bu nedenle kurban kimlere düşer sorusu arama motorlarında sıkça sorgulanan konulardan birisi. Peki; Kurban kesene kurban eti verilir mi? Allah-ü Teala'ya yakınlık sağlamak amacı ve udhiyye manasıyla kesilen hayvanı tanımlayan kurban, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kanının akıtılmasıyla idrak edilecek.

    takvim.com.tr
    Kurban kesene ne denir? Kurban kesene Allah kabul etsin denir mi?

    Kurban kesene ne denir? Kurban kesene Allah kabul etsin denir mi? Kurban kesene kurban eti verilir mi? Bu soruların yanıtlarına arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. 2022 Kurban Bayramı tüm huzuru ve faziletiyle bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram namazının ardından da kurban kesme telaşı yaşanacak. Aldıkları kurbanları kesmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi kimler kurban kesebilir oldu.

    Kurban keserken okunacak dualar...

    Hangi amaçla olursa olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

    "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)

    "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

        KURBAN KESENE KURBAN VERİLİR Mİ?

        Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesme ve dağıtma hususunda bilgilendirici makaleler yayımlamaktadır. Ancak kurban kesene kurban eti verilmesi hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Ancak İki tarafın da kurban kestiği durumlarda, kişilerin kurban etlerini birbirleriyle değil, kurban kesmemiş kişilerle paylaşması daha doğru olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

        "Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

        Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413). "
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        Haberler Haberler Kurban kesene ne denir? Kurban kesene Allah kabul etsin denir mi? Kurban kesene kurban eti verilir mi?
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