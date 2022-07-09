Kurban kesene ne denir? Kurban kesene Allah kabul etsin denir mi? Kurban kesene kurban eti verilir mi? Bu soruların yanıtlarına arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. 2022 Kurban Bayramı tüm huzuru ve faziletiyle bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram namazının ardından da kurban kesme telaşı yaşanacak. Aldıkları kurbanları kesmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi kimler kurban kesebilir oldu.
Kurban keserken okunacak dualar...
Hangi amaçla olursa olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):
"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)