Kurban bayramı açık görüş olacak mı? Bayramda cezaevi açık görüşleri var mı, ne zaman başlayacak?

Bayramda cezaevlerinde açık görüş var mı, açık görüş ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı 'cezaevlerinde açık görüş' genelgesini yayınladı. Peki, Cezaevlerinde bayram görüşü olacak mı 2022? Açık görüş ne zaman başlıyor?
KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK GÖRÜŞ OLACAK MI 2022?
Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.
"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" şeklindeki disiplin cezaları kesinleşmiş olan ve bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.