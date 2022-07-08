Arefe günü kurban kesilir mi 2022? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi 2022? Kurban kesim vakti ve saati ne zaman?

Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. Özellikle kurban kesecekler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Arefe günü kurban kesilir mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KURBAN HANGİ GÜN KESİLMELİ? 2022 KURBAN KESİM VAKTİ VE SAATİ
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.
AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ 2022?
Kurban bayramında Müslümanlar kurban kesmektedir. Kurbanın bayram namazı kılındıktan herhangi bir zamanda kesilmesi gerekmektedir. Kurban, bayram namazı kılındıktan sonra dilenen herhangi bir vakitte kurban kesilebilir. Arefe günü kesim günü olarak kabul edilmez. Bayram namazından 4. günün gün batımına kadar kesilen kurbanlar Şafilere göre kabul edilmektedir. Bu süre Hanefi mezhebinde 3. güne kadar geçerlidir.