Arefe günü PTT, kargolar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz kargo şirketleri çalışıyor mu?

Arefe günü kargoların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında Arefe günü kargolar açık mı sorusu yer aldı. İşte Arefe günü açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar...
AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR AÇIK MI-KAPALI MI?
Ramazan ve Kurban Bayramı arefe günlerinde yarım gün çalışma düzeni söz konusu. Bu yıl da Kurban Bayramı arefesinde PTT yarım gün açık olacak. Yani öğelden sonra PTT'den işlem yapılmayacak. Diğer kargo firmalarında da yarım gün çalışma sisteminin uygulanması bekleniyor.
KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişilik gösterebilir.