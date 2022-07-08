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    • Haberler
    • 08.07.2022 09:45
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    • 08.07.2022 21:19
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    Bayramda Noter, adliye, vergi daireleri açık mı? Bugün belediye ve kaymakamlıklar AÇIK MI? 2022 Çalışma saatleri!

    8 Temmuz Arefe günü belediye ve kaymakamlıklar AÇIK MI? Arefe ve bayramda belediye, kaymakamlıklar açık mı? soruları bir çok vatandaş tarafından internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bayram boyunca resmi daireler açık olacak mı merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için harekete geçti. İşte 2022 arefe ve bayramda kapalı olacak yerler!

    takvim.com.tr
    Bayramda Noter, adliye, vergi daireleri açık mı?

    Kurban Bayramı'na az bir süre kala resmi dairelerde işi olanlar Arefe ve bayramda belediye, kaymakamlıklar açık mı? Bayramda Noter, adliye, vergi daireleri açık mı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Bilindiği üzere resmi tatillerde resmi daireler hizmet vermiyor. Arefe ve bayramın 1.2. 3. ve 4. günü belediye, kaymakamlık, noter, adliye ve vergi dairelerinin durumu merak edildi. İşte resmi dairelerin çalışma saatleri...

    BAYRAMDA NOTER, ADLİYE, VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

    Bayramda kamu kurumları kapalı olacak. Dolayısıyla noter (nöbetçi noter dahil), adliye ve vergi daireleri de bayramda hizmet veremeyecek.

    NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!

    Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

    Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

        ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

        Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden halledil

        biliyor. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmeniz önerilir.

        Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.

        Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.

        Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.

        AREFE VE BAYRAMDA BELEDİYE, KAYMAKAMLIKLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        Bayram süresince belediye ve kaymakamlıklarda çalışan memurlar izinli sayılacak. Bu kapsamda kaymakamlık ve belediyeler de kapalı olacak.

        BELEDİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!

        Belediyelerin Çalışma Saatleri, genel olarak diğer bütün Kamu kuruluşları gibi 09:00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 arasıdır. Ancak, her belediyenin mesai saatleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı vergi ödeme durumlarında çalışma saatleri uzayabilir ve hafta sonu da çalışabilmektedirler.

        Belediyelerin hepsi Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
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        Haberler Haberler Bayramda Noter, adliye, vergi daireleri açık mı? Bugün belediye ve kaymakamlıklar AÇIK MI? 2022 Çalışma saatleri!
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