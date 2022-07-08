Bayramda Noter, adliye, vergi daireleri açık mı? Bugün belediye ve kaymakamlıklar AÇIK MI? 2022 Çalışma saatleri!

Kurban Bayramı'na az bir süre kala resmi dairelerde işi olanlar Arefe ve bayramda belediye, kaymakamlıklar açık mı? Bayramda Noter, adliye, vergi daireleri açık mı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Bilindiği üzere resmi tatillerde resmi daireler hizmet vermiyor. Arefe ve bayramın 1.2. 3. ve 4. günü belediye, kaymakamlık, noter, adliye ve vergi dairelerinin durumu merak edildi. İşte resmi dairelerin çalışma saatleri...
BAYRAMDA NOTER, ADLİYE, VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?
Bayramda kamu kurumları kapalı olacak. Dolayısıyla noter (nöbetçi noter dahil), adliye ve vergi daireleri de bayramda hizmet veremeyecek.
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.