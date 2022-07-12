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    • Haberler
    • 12.07.2022 07:02
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    • 12.07.2022 07:02
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    Kurban Bayramı AVM çalışma saati 2022! 9-10-11-12 Temmuz AVM'ler, mağazalar saat kaça kadar açık olacak?

    Arefe günü ve Kurban Bayram'ında bazı vatandaşlar AVM'lerde gezmeyi tercih ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte gündüzleri dışarıda aktivite yapamadıkları için alışveriş merkezlerine gidiyorlar. 8 Temmuz Cuma bugün AVM'ler, mağazalar saat kaça kadar açık olacak? İşte Arefe günü ve Kurban Bayramı AVM çalışma saati 2022!

    takvim.com.tr
    8 Temmuz Cuma Yarın AVM’ler, mağazalar saat kaça kadar açık olacak?

    Kurban Bayram'ında bazı vatandaşlar AVM'lerde gezmeyi tercih ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte gündüzleri dışarıda aktivite yapamadıkları için alışveriş merkezlerine gidiyorlar. 8 Temmuz Cuma bugün AVM'ler, mağazalar saat kaça kadar açık olacak? İşte Arefe günü ve Kurban Bayramı AVM çalışma saati 2022!

    AREFE VE KURBAN BAYRAMINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK OLACAK MI?

    Arefe ve Kurban Bayramı'nda AVM'lerin açık olup olmama konusuna dair de resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya dair gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

    BAYRAMDA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILACAK?

    9-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramıiçin tatil süresi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bu süreci çeşitli aktivitelerle değerlendirmek, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bayramda alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bu yıl da alışveriş merkezlerinin açık olacağı öngörülüyor. AVM'lerin hangi saatler arasında açık olacağı ise yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

        KURBAN BAYRAMI'NDA MAĞAZALAR AÇIK MI?

        Kurban Bayramı süresince alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığı merak edilirken, AVM'lerde faaliyet göstere mağazaların da faaliyet gösterip göstermeyeceği sorgulanmaya başladı. Konuya ilişkin yapılacak açıklamalar haberimizde olacak.
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