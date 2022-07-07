Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.07.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2022 08:03
    ABONE OL

    YKS 8 Temmuz'da mı açıklanacak? Sonuç tarihi açıklandı! YKS sonuçları erken mi açıklanacak?

    YKS sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sosyal medyada sonuçların erken açıklanacağının belirtilmesinin ardından öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    YKS sonuçları erken mi açıklanacak?

    YKS sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Peki, YKS erken mi açıklanacak? YKS ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    İnternette yayılan asılsız haberde "Aldığımız bilgiye göre 2022 YKS Sonuçları için hummalı bir çalışma yürüten ÖSYM, YKS sonuçlarını da arife günü olan 8 Temmuz Cuma gününe yetiştirip sonuçları merakla bekleyen öğrencilere bayram hediyesi vermeyi planlıyor" denilmişti.

    Bayram tatilinin gerekçe gösterildiği haberde "ÖSYM bir çok sınavda sonuçlar için açıkladığı takvimden önce sonuçları açıklıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu duruma göre Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleşecek" ifadelerine de yer verildi. Teknik olarak 8 Temmuz'da açıklamak mümkün olsa da ÖSYM'den alınan bilgiye göre sınav sonuç açıklanma takviminde herhangi bir değişiklik mevcut değil.

        2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

        YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        ÜNİVERSİTE SINAVI 2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ödeme ’zam’anı
        Haberler Haberler YKS 8 Temmuz'da mı açıklanacak? Sonuç tarihi açıklandı! YKS sonuçları erken mi açıklanacak?
            SON DAKİKA