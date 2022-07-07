Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.07.2022 17:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2022 17:30
    ABONE OL

    Arefe günü PTT, kargolar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Yurtiçi, Aras, MNG, UPS kargo şirketleri çalışıyor mu?

    Arefe günü kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Arefe günü kargolar açık mı sorusu yer aldı. Peki, Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü PTT açık mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Arefe günü PTT, kargolar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz kargo şirketleri çalışıyor mu?

    Arefe günü kargoların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında Arefe günü kargolar açık mı sorusu yer aldı. İşte Arefe günü açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşlar...

    AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR AÇIK MI-KAPALI MI?

    Ramazan ve Kurban Bayramı arefe günlerinde yarım gün çalışma düzeni söz konusu. Bu yıl da Kurban Bayramı arefesinde PTT yarım gün açık olacak. Yani öğelden sonra PTT'den işlem yapılmayacak. Diğer kargo firmalarında da yarım gün çalışma sisteminin uygulanması bekleniyor.

    KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

    PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişilik gösterebilir.


        2022 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi her gün 08.30 - 18.00 arası çalışıyor.
        Hafta sonu cumartesi günleri 08.30 - 13.00'a kadar açık ve pazar günleri kapalıdır.

        2022 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 8.30 - 17.30'a kadar çalışıyor.
        Merkez PTT şubeleri (13:30) dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalı.

        2022 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 09.00 - 18.00 arası çalışıyor.

        Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri çalışmıyor.

        2022 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 08.30 - 18.00 arası çalışıyor.
        Cumartesi günleri 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise kapalı.

        2022 SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        Sürat Kargo pazar günleri kapalıdır.

        2022 UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası açık.

        Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar çalışıyor ve Pazar günleri kapalı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
        Haberler Haberler Arefe günü PTT, kargolar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Yurtiçi, Aras, MNG, UPS kargo şirketleri çalışıyor mu?
            SON DAKİKA