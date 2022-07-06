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    • Haberler
    • 06.07.2022 10:15
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    • 06.07.2022 10:15
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    YKS 8 Temmuz'da erken mi açıklanacak? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen sene 2021 YKS ne zaman açıklanmıştı?

    Sınavın ardından akıllara gelen ilk soru YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday heyecanla YKS tercihlerinin yapılacağı tarihi de merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

    takvim.com.tr
    2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS TYT ve AYT'nin geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler arama motorlarında "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Aynı zamanda tercih dönemi tarihlerini de merak ederek YKS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtları...

    YKS ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

    Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından bazı sınavların sonuçları belirtildiği tarihten önce açıklanmıştı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının da erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Ancak, YKS sonuçlarının erken açıklanması yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

        YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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        Haberler Haberler YKS 8 Temmuz'da erken mi açıklanacak? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen sene 2021 YKS ne zaman açıklanmıştı?
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