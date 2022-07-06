YKS 8 Temmuz'da erken mi açıklanacak? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen sene 2021 YKS ne zaman açıklanmıştı?

YKS TYT ve AYT'nin geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler arama motorlarında "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Aynı zamanda tercih dönemi tarihlerini de merak ederek YKS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtları...
YKS ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından bazı sınavların sonuçları belirtildiği tarihten önce açıklanmıştı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının da erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Ancak, YKS sonuçlarının erken açıklanması yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.