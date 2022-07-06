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    • Haberler
    • 06.07.2022 14:44
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    • 06.07.2022 14:44
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    Instagram çöktü mü? Instagram çalışıyor mu? Instagram'da DM hatası ne?

    Son dakika haberine göre 5 Temmuz akşam saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar Instagram'da mesajların iletilememesiyle ilgili problem yaşadığını dile getiriyor. Konuyla ilgili Instagram'dan bir açıklama henüz gelmezken, sosyal medya kullanıcıları "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor.

    Instagram çöktü mü? Instagram çalışıyor mu?

    DM hatası ile gündeme gelen sosyal medya uygulamasından, konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama gelmedi. Sorunun cihaz bazlı kaynaklandığı düşünülüyor.

    Kullanıcıların Instagram ''direct message'' hatası ile karşılaşması nedeniyle ''Instagram çöktü mü?'' sorusu gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren "ağ isteği başarısız oldu" uyarısı ve mesaj gelmeme/gitmeme sorunu yaşamaya başladı. Sabahın ilk saatlerinden bu yana yaşanan problemler dolayısıyla Instagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan kullanıcılar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı.

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    Haberler Haberler Instagram çöktü mü? Instagram çalışıyor mu? Instagram'da DM hatası ne?
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