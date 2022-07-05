KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman? KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi!

2022 KPSS Ön Lisans, ortaöğretim sınav başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi!
KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN OLUNACAK?
KPSS Önlisans başvuruları ÖSYM tarafından 3-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. KPSS Önlisans sınavı 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı iin başvurular 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-KPSS ÖN LİSANS
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022