İnstagram çöktü mü? 5 Temmuz Instagram mesajlar neden gitmiyor? İnstagram DM yazışma oluşturulamadı hatası nasıl çözülür?

İNSAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram kullanıcılarının bir kısmı mesajlaşma sorunu yaşadığını dile getirdi.

5 Temmuz Salı akşamından itibaren milyonlarca kullancını internet arama motorlarında Instagram'ın neden çöktüğünü ve sorunun detaylarını araştırıyor.

An itibariyle İnstagram'ın çöktüğü öğrenildi. Ancak sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AKIŞ SORUNU



Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.