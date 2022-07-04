Profesör, doçent, araştırma görevlisi zamlı maaşlar ne kadar 2022? Emekli profesör, araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu?

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2022 ZAMLI PROFESÖR, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DOÇENT MAAŞLARI NE KADAR?

Bugün açıklanacak olan enflasyon oranı sonrası maaşlar netlik kazanacak. Güncel gelişmelere sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.