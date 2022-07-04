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    • Haberler
    • 05.07.2022 10:02
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    • 05.07.2022 10:02
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    Emekli avukat, genel müdür maaşları kaç TL oldu? Zamlı avukat ve genel müdür maaşları ne kadar? İŞTE YENİ MAAŞLAR!

    2022 Temmuz zamlı avukat maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 2022 avukat, genel müdür zamlı maaşlar....

    takvim.com.tr
    2022 ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI

    Bugün açıklanan enflasyon oranının ardından maaşlar merak edildi.Peki, Zamlı avukat maaşları ne kadar? 2022 Zamlı genel müdür maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...

    2022 TEMMUZ ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR?

    Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.

    SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

    En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

    En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
    Genel Müdür (1/4)
    Eski maaş: 21.330 TL
    Yeni maaş: 30.256 TL

    Şube Müdürü (1/4)
    Eski maaş: 11.188 TL
    Yeni maaş: 15.870 TL

    Memur (Üniv. Mez. 9/1)
    Eski maaş: 6.854 TL
    Yeni maaş: 9.722 TL

    Öğretmen (1/4)
    Eski maaş: 8.668 TL
    Yeni maaş: 12.295

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)
    Eski maaş: 19.510 TL
    Yeni maaş: 27.667 TL

    Başkomiser (3/1)
    Eski maaş: 11.162 TL
    Yeni maaş: 15.833 TL

    Polis memuru (8/1)
    Eski maaş: 9.706 TL
    Yeni maaş: 13.767 TL

    Uzman doktor (1/4)
    Eski maaş: 13.312 TL
    Yeni maaş: 18.883 TL

    Hemşire (Üni. Mez. 5/1)
    Eski maaş: 8.351 TL
    Yeni maaş: 11.845 TL

    Mühendis (1/4)
    Eski maaş: 11.440 TL
    Yeni maaş: 16.227 TL

    Teknisyen (Lise mez. 11/1)
    Eski maaş: 7.132 TL
    Yeni maaş: 10.116 TL

    Profesör (1/4)
    Eski maaş: 18.369 TL
    Yeni maaş: 26.056 TL

    Araştırma görevlisi (7/1)
    Eski maaş: 10.809 TL
    Yeni maaş: 15.332 TL

    Vaiz (1/4)
    Eski maaş: 9.003 TL
    Yeni maaş: 12.770 TL

    Avukat (1/4)
    Eski maaş: 10.934 TL
    Yeni maaş: 15.509 TL

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

    Müsteşar (1/1)
    Eski maaş: 15.459 TL
    Yeni maaş: 21.928 TL

    Genel müdür (1/1)
    Eski maaş: 13.664 TL
    Yeni maaş: 19.382 TL

    Şube müdürü (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.243 TL
    Yeni maaş: 7.437 TL

    Memur (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.130 TL
    Yeni maaş: 7.276 TL

    Öğretmen (1/4)
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    Kaymakam 1. sınıf (1/4)
    Eski maaş: 8.956 TL
    Yeni maaş: 12.704 TL

    Polis memuru (8/1)
    Eski maaş: 5.456 TL
    Yeni maaş: 7.739 TL

    Hemşire (Lisans 1/4)
    Eski maaş: 5.128 TL
    Yeni maaş: 7.274 TL

    Mühendis (1/4)
    Eski maaş: 6.433 TL
    Yeni maaş: 9.125 TL

    Teknisyen (Lise 1/4)
    Eski maaş: 4.477 TL
    Yeni maaş: 6.350 TL

    Profesör (1/4)
    Eski maaş: 12.238 TL
    Yeni maaş: 17.359 TL

    İmam-hatip
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    Avukat (1/4)
    Eski maaş: 5.275 TL
    Yeni maaş: 7.482 TL

    TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklauacak. Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

        2022 TEMMUZ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?


        6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

        6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

        6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

        Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

        Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

        Ek zam beklentisi yüzde 3

        Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
        6 aylık enflasyon beklentilerine göre;

        En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, (Ek zamlı 9.210 TL)

        En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, (Ek zamlı 6.144)

        Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya,

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak.

        Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya,

        2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.
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        Haberler Haberler Emekli avukat, genel müdür maaşları kaç TL oldu? Zamlı avukat ve genel müdür maaşları ne kadar? İŞTE YENİ MAAŞLAR!
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