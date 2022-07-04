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    • Haberler
    • 04.07.2022 09:38
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    • 04.07.2022 09:39
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    2022 Temmuz zammı sonrası 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı ne kadar?

    Enflasyon oranının açıklanmasının ardından birçok detay merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusu yer alıyor. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Temmuz zammı sonrası 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

    65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı 65 yaş aylığı ne kadar sorusu yer aldı. İşte zamlı yaşlılık maaşları ve konu hakkındaki detaylar...

    2022 ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    2022 zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti.

    Bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira,

    Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira,

    Engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti.

    Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1684 lira oldu.

    2022 ZAMLI 65 YAŞ YLIĞI NE KADAR?

    Zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili güncl gelişmelere sitemizdn ulaşabilirsiniz.

    TEMMUZ 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Temmuz ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Kira artış oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası netleşecek.

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Konut Kirası: 1.000 Lira

        Haziran 2022 Kira Artış Oranı: yüzde 39,20

        Haziran Ayı Kira Zammı Tutarı: 392 TL

        Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.392 lira

        KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

        Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

        Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.
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