2022 Temmuz zammı sonrası 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı ne kadar?

65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı 65 yaş aylığı ne kadar sorusu yer aldı. İşte zamlı yaşlılık maaşları ve konu hakkındaki detaylar...
2022 ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
2022 zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti.
Bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira,
Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira,
Engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti.
Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1684 lira oldu.
2022 ZAMLI 65 YAŞ YLIĞI NE KADAR?
Zamlı 65 yaş aylığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili güncl gelişmelere sitemizdn ulaşabilirsiniz.
TEMMUZ 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Temmuz ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Kira artış oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası netleşecek.