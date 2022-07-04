2022 zamlı İmam, Vaiz, Müezzin maaşları ne kadar? 2022 Temmuz emekli İmam, Vaiz, Müezzin maaşları kaç TL oldu?

Bugün açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte birçok maaşa büyük zam yapılacak 2022 zamlı imam, vaiz ve müezzin maaşarı ise oldukça merak ediliyor.
2022 TEMMUZ ZAMLI MÜEZZİN, İMAM VE VAİZ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Zamlı maaşlar bugün itibariyle belli olacak. Güncel gelişmelere siteizden ulaşabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ
Bu zam döneminde asgari ücrete zam gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket hükümet emekli ve memur zammı ile beraber asgari ücret çalışması yürüttü.Asgari Ücret Tespit Komisyonu üst üste 3 gün toplanarak mutabık kılınan rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sundu. Erdoğan asgari ücrete zam oranını yüzde 30, yeni rakamı da net 5.500 TL olarak açıkladı. 2021 döneminde uygulanan 2.825,90 TL net asgari ücret dikkate alındığında asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 94,7 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI
En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.
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Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak.Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.
5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.
TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.