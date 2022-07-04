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    • Haberler
    • 04.07.2022 07:58
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    • 04.07.2022 07:58
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    2022 zamlı İmam, Vaiz, Müezzin maaşları ne kadar? 2022 Temmuz emekli İmam, Vaiz, Müezzin maaşları kaç TL oldu?

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına büyük zam bugün itibariyle gelecek. Birçok kişi ise maaşlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, zamlı imam maaşı ne kadar 2022? Zamlı vaiz maaşları ne kadar? 2022 müezzin maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 zamlı İmam, Vaiz, Müezzin maaşları ne kadar? 2022 Temmuz emekli İmam, Vaiz, Müezzin maaşları kaç TL oldu?

    Bugün açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte birçok maaşa büyük zam yapılacak 2022 zamlı imam, vaiz ve müezzin maaşarı ise oldukça merak ediliyor.

    2022 TEMMUZ ZAMLI MÜEZZİN, İMAM VE VAİZ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Zamlı maaşlar bugün itibariyle belli olacak. Güncel gelişmelere siteizden ulaşabilirsiniz.

    ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ
    Bu zam döneminde asgari ücrete zam gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket hükümet emekli ve memur zammı ile beraber asgari ücret çalışması yürüttü.Asgari Ücret Tespit Komisyonu üst üste 3 gün toplanarak mutabık kılınan rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sundu. Erdoğan asgari ücrete zam oranını yüzde 30, yeni rakamı da net 5.500 TL olarak açıkladı. 2021 döneminde uygulanan 2.825,90 TL net asgari ücret dikkate alındığında asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 94,7 olarak gerçekleşti.

    EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI
    En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.

    7Memur ve emekliye çifte zam Ek ödeme müjdesi Ve oran verildi Tek tek hesaplandı En düşük yeni maaş...
    Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak.Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

    5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
    TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

    TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE
    Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

        BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK
        Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

        YENİ BEKLENTİLERE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLANDI
        Şimdi gözler Haziran enflasyon oranı için yapılacak açıklamaya çevrilirken, Merkez Bankası en son enflasyon beklenti anketi ve tahminleri kullanılarak 6 aylık emekli-memur zamları hesaplandı.

        MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ İLE EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI
        Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yaptığımız hesaplamalara göre zam oranları;

        Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77

        6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

        6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

        6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

        Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

        Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

        Ek zam beklentisi yüzde 3

        Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
        En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)

        En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)

        Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

        Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.

        TABLO 4 - MEMUR TABAN MAAŞLARI UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
        Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268

        Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183

        Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar kaç TL olacak?
        UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

        GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749

        ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129

        MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881

        ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496

        KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126

        BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091

        POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992

        UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191

        HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039

        MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492

        TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281

        PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481

        ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582

        VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979

        AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762

        *Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

            MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
            UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

            Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286

            Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698

            Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558

            Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395

            Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911

            Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865

            Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393

            Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274

            Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454

            Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642

            İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

            Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

            SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
            Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

            SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
            ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

            65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564

            Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

            Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

            Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248

            Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 187
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            Haberler Haberler 2022 zamlı İmam, Vaiz, Müezzin maaşları ne kadar? 2022 Temmuz emekli İmam, Vaiz, Müezzin maaşları kaç TL oldu?
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