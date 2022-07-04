9/1, 4/1 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2022 Temmuz öğretmen maaşı ne kadar? 2022 Emekli öğretmen maaşları ne kadar oldu?

BEKAR ÖĞRETMEN MAAŞI

Öğretmen 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL



Öğretmen 1/4

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

Zamlı öğretmen maaşları 2022 2023: Öğretmen maaşı ne kadar oldu