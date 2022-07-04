Atina Türkiye'nin zaferini hazmedemedi: Başkan Erdoğan Yunan'ı erken seçime götürüyor!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta Türkiye'yi kötüleme alışanlığını, haftalık Proto Thema gazetesine verdiği demeçte de sürdürdü. Dendias, Türkiye'nin İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde herhangi bir sonuç elde etmediğini, revizyonist bir siyaset izlediğini ve adaların silahsızlandırılmasına ilişkin tezlerinin ise tehlikeli olduğunu öne sürdü.
ERKEN SEÇİM BOMBASI
NATO'dan eli boş dönen Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias kendi başarısızlıklarını gizlemek için Türkiye'nin herhangi bir sonuç elde etmediğine halkı inandırmaya çalışıyor. Yunan basınında Erdoğan'ın hamleleriyle gelen başarısızlıkların Miçotakis yönetimini düşüreceği ve önümüzdeki aylarda bir erken seçimi tetikleyeceği konuşuluyor.
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias haftalık Proto Thema gazetesine verdiği demecinde şunları söyledi:
- "Ege'de 'sıcak yaz' yaşanıp yaşanmayacağı, Türkiye'nin tavrına bağlı. Umarım yaşamayız.
- Türkiye'de iktidar, muhalefet ve çeşitli analistler, Yunanistan'a kim daha çok sözlü saldırıda bulunacak yarışına girdi. Hukuki açıdan dayanaksız, tarihi bilgiden yoksun ve mantıksız taleplerle, Yunanistan'a saldırıyorlar. Başbakan Kiriakos Miçotakis dahil Yunan hükümeti üyelerine hakaretlerde bulunuyorlar.