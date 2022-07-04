Atina Türkiye'nin zaferini hazmedemedi: Başkan Erdoğan Yunan'ı erken seçime götürüyor!

- Adaların silahsızlandırılmasına ilişkin talepler, Türkiye'nin revizyonist politikasının bir parçasıdır. Türkiye'nin, Yunan adalarının egemenliğinin, bunların silahsızlandırmalarına bağlı olduğu öyküsü, endişe verici ve tehlikelidir.

- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili Madrid'de imzalanan anlaşmanın hukuki bir önemi yoktur ve tarafları bağlayıcı değildir.

- Türkiye'nin, Avrupa Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası'na dahil edilebilmesi için Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Rum kesimi) üye oldukları AB'de oybirliği bulunması gerekiyor."

'ATİNA KAZANAMADI'

Buna karşılık ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili ve eski dışişleri bakanı Yorgo Katrugalos ise, "Türkiye, Madrid'de ABD, İsveç ve Finlandiya ile ilgili hedeflerine ulaştı. Miçotakis ise zirvede hiçbir şey kazanmadı" dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Katrugalos, "Avrupa'nın en demokratik ülkelerinden olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin terör ve iadeler ile ilgili gerekçelerini kabul etti" dedi.