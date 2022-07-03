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    • Haberler
    • 03.07.2022 11:44
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    • 03.07.2022 11:45
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    DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar listesi! DGS 2022 taban- tavan puanları ve kontenjanları! DGS geçiş yapılan bölümler!

    ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları adaylar tarafından arama motorlarında aratılmaya başlandı. DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri ve boş kontenjanları da bu kapsamda araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bölümlere göre DGS üniversite taban-tavan puanları nasıl? İşte 2021 DGS üniversite taban tavan puanları!

    takvim.com.tr
    DGS 2022 taban- tavan puanları ve kontenjanları!

    2022 DGS taban tavan puanları açıklandı mı? Önlinsans bölümlerinden mezun olan adaylar DGS sınavına girdikten sonra kendi bölümlerine ait taban-tavan puanlarını incelemeye başladı. Adaylar sınav puanına göre kendilerine uygun olan üniversite ve bölümü belirleyerek tercihlerde bulunur. Ancak 2022 yılına ait taban ve taban puanları henüz açıklanmadı. Bu kapsamda sitemizde 2021 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler!

    DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    DGS taban ve tavan puanları 2022 henüz açıklandı. Kılavuzdan taban ve tavan puanlarına ulaşabilirsiniz.

    DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    DGS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2021 yılına ait DGS boş kontenjanlar listesini bulabilirsiniz.

    DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2022 DGS ÖNLİSANS BAŞARI PUANI (ÖBP) HESAPLAMA!

        DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

        Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

        50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
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        Haberler Haberler DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar listesi! DGS 2022 taban- tavan puanları ve kontenjanları! DGS geçiş yapılan bölümler!
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