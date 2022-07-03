DGS 2022 taban- tavan puanları ve kontenjanları! DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar listesi! DGS geçiş yapılan bölümler!

2022 DGS ÖNLİSANS BAŞARI PUANI (ÖBP) HESAPLAMA!

DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.