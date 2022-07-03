DGS 2022 taban- tavan puanları ve kontenjanları! DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar listesi! DGS geçiş yapılan bölümler!

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları adaylar tarafından arama motorlarında aratılmaya başlandı. DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri ve boş kontenjanları da bu kapsamda araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bölümlere göre DGS üniversite taban-tavan puanları nasıl? İşte 2021 DGS üniversite taban tavan puanları!
DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban ve tavan puanları 2022 henüz açıklandı. Kılavuzdan taban ve tavan puanlarına ulaşabilirsiniz.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
DGS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2021 yılına ait DGS boş kontenjanlar listesini bulabilirsiniz.