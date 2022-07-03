DGS zor muydu, kolay mıydı? DGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! DGS sınav soruları nasıldı? Türkçe, Matematik, Geometri...

Bugün ÖSYM tarafından 2022 yılı DGS sınavı gerçekleştirildi ve sonrasında adaylar DGS sınav yorumları 2022, sorular zor muydu kolay mıydı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sosyal medyadan sınava giren diğer adayların hangi yorumları yaptığı merak konusu oldu ve soru, cevaplar da merakla beklenmeye başlandı. Peki DGS sınav soruları nasıldı? Türkçe, Matematik, Geometri soruları nasıldı? İşte tüm merak edilenler!
DGS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
- DGS niye bu kadar basit?
- DGS sayesinde ne kadar tarihçi, fizikçi varsa öğrendik.
- Hani DGS çok kolaydı?
- ÖSYM, DGS için hazırladığınız sözel paragraflar kısa olmamış mı, daha uzun yapsaydınız.
- DGS'den sonra elektrik bandı olmaya karar verdim.
- Sabah sabah keşkül, baklava, tulumba ticareti soruları falan... Ticarete mi alıştırıyorsunuz bizi anlamadım ki.
- DGS Türkçe sorularını okurken uyumuşum.
- Oley be! Fulledim. Tarihin en kolay DGS sınavıydı.
DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
DGS sınav soru ve cevaplarının sınav bittikten hemen sonra açıklanması beleniyor.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2021 2022 eğitim öğretim yılı sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.