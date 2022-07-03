ÖBP puan hesaplama 2022! DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç net kaç puan yapar? DGS geçiş bölümleri neler, tavan - taban puanları kaç?

DGS kaç net kaç puan yapar? Sorusu sınava katılan öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. DGS sınavı bugün (3 Temmuz 2022 Pazar günü) saat 10.15'te başladı. 2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenci adayları DGS sınavında ter döktü. Adayların sözel ve sayısal standart puanları ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak yerleştirmede esas alınacak DGS puanları ortaya çıkacak. Peki, ÖBP puan hesaplama 2022 nasıl yapılır? DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç net kaç puan yapar? DGS geçiş bölümleri neler, tavan - taban puanları kaç?
DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).
2021 DGS ÖNLİSANS BAŞARI PUANI (ÖBP) HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.
50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.