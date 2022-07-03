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    • Haberler
    • 03.07.2022 11:58
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    • 03.07.2022 12:01
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    DGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! DGS zor muydu, kolay mıydı? DGS sınav soruları nasıldı? Türkçe, Matematik, Geometri...

    Bugün ÖSYM tarafından 2022 yılı DGS sınavı gerçekleştirildi ve sonrasında adaylar DGS sınav yorumları 2022, sorular zor muydu kolay mıydı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sosyal medyadan sınava giren diğer adayların hangi yorumları yaptığı merak konusu oldu ve soru, cevaplar da merakla beklenmeye başlandı. Peki DGS sınav soruları nasıldı? Türkçe, Matematik, Geometri soruları nasıldı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    DGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER!

    DGS sınav yorumları 2022, sorular zor muydu kolay mıydı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyenler bugün ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılarak ter döktü. Sınav sonrasında yapılan yorumların, diğer adayların soruları zor mu kolay mı bulduğu merak konusu oldu. İşte DGS ile ilgili detaylar...

    DGS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

    Sınavın sona ermesinin ardından adayların sosyal medya üzerinden paylaştığı yorumlar haberimizde olacaktır.

    DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    DGS sınav soru ve cevaplarının sınav bittikten hemen sonra açıklanması beleniyor.

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'nin 2021 2022 eğitim öğretim yılı sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.

        SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

        Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        DGS ÖBP PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        2022-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

        2022-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde).

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

        "Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır."

        2022-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

        Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

        DGS PUANININ HESAPLANMASI

        Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

        Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
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