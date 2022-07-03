2022 emekli ve memur maaşları ne kadar ödenecek? 4A,4B,4C SGK Bağ-Kur emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memur zammı milyonlarca kişinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranı sonrası emekli ve memur zammı da belli olacak. 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Bu ay 3 Temmuz, pazar gününe denk geldiği için haziran ayı enflasyon oranları 4 Temmuz Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle emekli ve memurun zam oranı da belli olacak.
"EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPILDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamasında memur ve emekli zammı konusu hakkında da açıklama yaptı. Erdoğan "Arkadaşlarımızdan gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde artış zaten yapılacak." dedi.