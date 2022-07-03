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    • Haberler
    • 04.07.2022 06:34
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    • 04.07.2022 06:34
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    2022 emekli ve memur maaşları ne kadar ödenecek? 4A,4B,4C SGK Bağ-Kur emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak?

    2022 emekli ve memur maaşları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Beklenen enflasyon oranının açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Peki, 2022 emekli ve memur maaşları ne kadar ödenecek? Emekli zammı ne kadar? Memur zammı ne kadar 2022? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 emekli ve memur maaşları ne kadar ödenecek

    Emekli ve memur zammı milyonlarca kişinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranı sonrası emekli ve memur zammı da belli olacak. 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Bu ay 3 Temmuz, pazar gününe denk geldiği için haziran ayı enflasyon oranları 4 Temmuz Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle emekli ve memurun zam oranı da belli olacak.

    "EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPILDI"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamasında memur ve emekli zammı konusu hakkında da açıklama yaptı. Erdoğan "Arkadaşlarımızdan gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde artış zaten yapılacak." dedi.

        EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

        Sadece 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi halinde 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3.292 liradan 4.589 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı olan 2.500 lira maaş alanların maaşı ise 3.500 liraya yükselecek.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM
        En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

        EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI
        En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.

        7Memur ve emekliye çifte zam Ek ödeme müjdesi Ve oran verildi Tek tek hesaplandı En düşük yeni maaş...
        Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak.Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

            5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
            TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

            TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE
            Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

            BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK
            Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

            YENİ BEKLENTİLERE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLANDI
            Şimdi gözler Haziran enflasyon oranı için yapılacak açıklamaya çevrilirken, Merkez Bankası en son enflasyon beklenti anketi ve tahminleri kullanılarak 6 aylık emekli-memur zamları hesaplandı.

                MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ İLE EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI
                Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yaptığımız hesaplamalara göre zam oranları;

                Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77

                6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

                6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

                6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

                Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

                Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

                Ek zam beklentisi yüzde 3

                Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

                EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
                En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)

                En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)

                Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,

                2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

                Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.

                MEMUR TABAN MAAŞLARI UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

                Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268

                Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183

                TEMMUZ ZAMMI SONRASI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?


                UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

                GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749

                ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129

                MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881

                ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496

                KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126

                BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091

                POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992

                UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191

                HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039

                MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492

                TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281

                PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481

                ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582

                VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979

                AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762


                    MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?


                    UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

                    Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286

                    Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698

                    Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558

                    Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395

                    Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911

                    Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865

                    Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393

                    Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274

                    Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454

                    Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642

                    İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

                    Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

                    SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
                    Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

                    SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?


                    ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

                    65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564

                    Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

                    Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

                    Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248

                    Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873
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                    Haberler Haberler 2022 emekli ve memur maaşları ne kadar ödenecek? 4A,4B,4C SGK Bağ-Kur emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak?
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