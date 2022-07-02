Bu burçlar hayatınızı elinizden alabilir! İşte uzak durulması gereken burçlar!

Uzak durulması gerekli görülen iki burç, aslan ve başak burçlarıdır. İlişkilerde ya da iş hayatında bu iki burç da karşılarında olan kişilere oldukça fazla zarar verme eğiliminde olabilirler. Aslan burçları, özellikle kariyer anlamında her zaman herkesten daha üstte olma amacı içindedirler. Eğer bu durumu istemelerine rağmen başaramazlarsa, aslan burçlarının yapabilecekleri şeyler kimse tarafından tahmin dahi edilemez. Başak burçları, oldukça titiz insanlar olmalarından dolayı hem iş hem de aşk ilişkilerinde her zaman düze isteyen burçlardan biridir. Eğer kendi istedikleri düzende bazı şeyler işlemezse, çok farklı şeyler yapabilir ve bu yaptıkları ile hem hayatınızı çekip alacak nitelikte olabilir hem de sizlere fazlaca zarar vermek için planlar yapabilirler.