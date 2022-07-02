3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı? İŞTE 3600 EK GÖSTERGE TABLOSU!

3600 ek gösterge hakkında detaylar binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge nedir, şartları neler? İşte merak edilenler...
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge'nin yıl başına yetişeceğini bilidirdi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.