🌞Havalar ne zaman ısınacak? ☔ Yağmur ne zaman bitecek? ⛈2022 Temmuz'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İL İL hava durumu

Yağmurlu havaların bir türlü bitmemesi vatandaşları da araştırmalar yapmaya yönlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son haftalarda peş peşe yağmur uyarıları geliyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok ilde devam eden yağmur nedeniyle bir çok kişi planlarını erteledi. Geçtiğimiz günlerde de başkentte etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Peki 🌞Havalar ne zaman ısınacak? ☔ Yağmur ne zaman bitecek? ⛈2022 Temmuz'da yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji İL İL hava durumu...
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporu şöyle...
👉24 HAZİRAN 2022
👉25 HAZİRAN 2022
👉26 HAZİRAN 2022
👉27 HAZİRAN 2022
👉28 HAZİRAN 2022