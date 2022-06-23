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    • Haberler
    • 24.06.2022 09:26
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    • 24.06.2022 09:26
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    Kamuya memur alımı 2022 başvuruları başladı! 437 personel alımı yapılacak! SON DAKİKA KPSS ŞARTI YOK!

    KPSS şartsız memur alımı hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Memur olma hayali kuran adayların en sık arattıkları arasında ise 2022 memur alımı ne zaman sorusu oldu. Son dakika gelişmesiyle başta üniversiteler olmak üzere birçok kuruma memur alımı yapılacağı belirtildi. memur alımı 2022 başvuruları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kamuya memur alımı 2022 başvuruları başladı!

    Kamuya memur alımı 2022 için başta üniversiteler olmak üzere birçok kurumda ilanlar açıldı. Memur olmak isteyenler ise konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Memur alımı 2022 ne zaman? Memur alımı başvuruları başladı mı? Memur alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    MEMUR ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
    Yayımlanan kamu ilanına göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Ayrıca KPSS Puanı ile yapılacak alımlarda en az 50 taban puan şartı aranacak. KPSS siz alımlarda ise tecrübe şartı aranacak.

    MEMUR ALIMI 2022 İLANLARI VE KADROLARI!

    Resmi Gazetede yayımlanan 20 Haziran 2022 tarihli ilanlarına göre Kamuya 437 Kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. İlanlar Üniversiteler ve Kurumlar tarafından duyurulmuş olup yayımlanan ilan detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: 10 kişilik kadro ile - 4 Temizlik Personeli, 2 Şoför, 2 Boyacı, 1 Elektrik Teknikeri ve 1 Programcı alımı yapılacak.

        Balıkesir Üniversitesi: 18 kişilik kadro ile - 2 Tekniker, 3 Teknisyen, 3 Koruma Güvenlik Görevlisi, 2 Şoför ve 8 Temizlik Personeli alınacak.

        Gebze Teknik Üniversitesi: 34 kişilik kadro ile - 22 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Temizlik Personeli, 1 Şoför, 2 Aşçı alınacak.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 35 kişilik kadro ile - 6 Büro Personeli, 10 Destek Personeli, 1 Tekniker, 1 Diğer Sağlık Personeli, 1 Diyetisyen, 1 Eczacı, 2 Fizyoterapist, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Sağlık Teknikeri, 2 Spor Uzmanı, 3 Teknisyen alınacak.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi: 4 kişilik kadro ile - 1 Bilgisayar Teknikeri ve 3 Şoför alınacak.

        Bursa Uludağ Üniversitesi: 16 personel alınacak.

        Çukurova Üniversitesi: 47 kişilik kadro ile - 15 Profesör ve 32 Doçent alınacak.

        Işık Üniversitesi: 2 Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

        Nuh Naci Yazgan Üniversitesi: 2 personel alınacak.

            İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: 8 personel alınacak.

            Giresun Üniversitesi: 14 Öğretim üyesi alınacak.

            Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 8 Öğretim Görevlisi alınacak.

            MEF Üniversitesi: 14 Öğretim görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapılacak.

            Bursa Teknik Üniversitesi: 3 Personel alımı yapacak.

            Galatasaray Üniversitesi: 7 Profesör, Doçent ve öğretim üyesi alınacak.

            Sakarya Üniversitesi: 13 Üniversite personeli alımı yapılacak.

            Kamu İşçi Alımı İlanları:
            Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan kamu işçi alımı ilanlarına göre Kamuya farklı kurumlar Engelli, Eski Hükümlü, TMY ve Daimi statüde işçi alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar,

            HARRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 Bilgisayar İşletmeni (Operatörü),

            KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ GİYİM MERKEZ KOMUTANLIĞI: 5 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri, 1 Ambarcı (Tekstil), 1 Meydancı - Konfeksiyon, 1 Elektrikçi (Genel),

            DSİ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: 2 Bahçıvan, 3 Puantör

            MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Lastik-Cant Montaj İşçisi, 1 Anahtarcı (Çilingir), 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı,

            UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 5 Puantör,

                DSİ 13.BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Temizlik Görevlisi,

                ÇARDAKLI BELEDİYESİ: 1 Sayaç Okuma Elemanı (Su)

                BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ: 1 Çöpçü

                DİDİM BELEDİYESİ: 12 Çöp Kamyonu Sürücüsü

                Diyanet İşleri Başkanlığı Din Görevlisi Alım İlanı
                Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanları yayımlandı. Yurtdışında görevlendirmek üzere 120 Din Görevlisi alımı yapılacak.
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                Haberler Haberler Kamuya memur alımı 2022 başvuruları başladı! 437 personel alımı yapılacak! SON DAKİKA KPSS ŞARTI YOK!
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