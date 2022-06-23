Kamuya memur alımı 2022 başvuruları başladı! 437 personel alımı yapılacak! SON DAKİKA KPSS ŞARTI YOK!

Kamuya memur alımı 2022 için başta üniversiteler olmak üzere birçok kurumda ilanlar açıldı. Memur olmak isteyenler ise konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Memur alımı 2022 ne zaman? Memur alımı başvuruları başladı mı? Memur alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
MEMUR ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yayımlanan kamu ilanına göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Ayrıca KPSS Puanı ile yapılacak alımlarda en az 50 taban puan şartı aranacak. KPSS siz alımlarda ise tecrübe şartı aranacak.
MEMUR ALIMI 2022 İLANLARI VE KADROLARI!
Resmi Gazetede yayımlanan 20 Haziran 2022 tarihli ilanlarına göre Kamuya 437 Kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. İlanlar Üniversiteler ve Kurumlar tarafından duyurulmuş olup yayımlanan ilan detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.